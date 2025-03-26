Beşiktaş'tan Yasin Kol paylaşımı

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk edeceği derbi karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek.

YASİN KOL TEPKİSİ

Hakem açıklamasının ardından Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Galatasaray derbisine yerli hakem atanması sonrası TFF'ye ateş püskürdü. TFF'yi derhal istifaya davet eden Serdal Adalı sert açıklamalarda bulundu.

"YABANCI DİL BİLMEYEN HAKEM"

Beşiktaş sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz!" ifadelerini kullandı. Yasin Kol, İngilizce bilmediği için VAR'daki yabancı hakemle anlaşamamıştı.