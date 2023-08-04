Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert '7 numara' tepkisi

Beşiktaş, BeIN Sports'un sosyal medyadan yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert '7 numara' tepkisi

Süper Lig'de yeni sezon heyecanına 7 gün kaldı.

Taraftarlar yeni sezon için gün sayarken, resmi hesaplar Süper Lig'in başlaması ile ilgili paylaşımlarını arttırdı.

BeIN Sports sosyal medya hesabı, 7 gün kalması dolayısıyla Süper Lig'ten bazı 7 numaraları paylaştı.

Paylaşımda Adana Demirspor’dan Yusuf Sarı, Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Trabzonspor’dan Edin Visca yer aldı.

Beşiktaş ise bu duruma tepki gösterdi.

YENİ TRANSFER ANTE REBIC YER ALMADI
Geri sayımda forma numaralarıyla yapılan paylaşımda, Beşiktaş'ın yeni transferi ve 7 numarası Ante Rebic'e yer verilmemesi, siyah-beyazlı camiayı kızdırdı.

''ARŞİVİNİZDE BULUNSUN, BELKİ LAZIM OLUR''
beIN Sports'un “TrendyolSüperLİg’de geri sayım sürüyor! Büyük heyecanının başlamasına son 7 gün…” yazılı paylaşımını alıntılayan Beşiktaş, Ante Rebic'in 7 numara giydiği fotoğrafı paylaşarak “Arşivinizde bulunsun. Belki lazım olur!” notunu düştü.

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