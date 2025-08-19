Beşiktaş'tan yeni İtalya seferi!

Kaynak: Haber Merkezi
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Atalanta'nın genç yıldızı için teklif yaptığı öğrenildi.

Forvet hattında Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy'u İtalya'ya gönderen, Roma'dan Abraham'ı da İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta bu bölge için transfer hareketliliği sürüyor.

Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığının ardından ileri uçta tek kalan Abraham'a alternatif arayan siyah beyazlılar, aradığı forveti yine İtalya'da buldu.

7-003.jpg

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Atalanta'nın Malili forveti El Bilal Toure için teklif yaptı.

Oyuncuya Feyenoord'un da talip olduğu belirtilirken Toure'nin henüz kararını vermediği vurgulandı.

Geçen sezonu Stuttgart'ta kiralık geçiren 23 yaşındaki forvet 17 maçta 3 gol atmıştı.

