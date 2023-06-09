Beşiktaş'tan yerli golcü hamlesi. Eski Galatasaraylı futbolcuyu gözüne kestirdi

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında gündemine Halil Dervişoğlu'nu aldı.

Beşiktaş'tan yerli golcü hamlesi. Eski Galatasaraylı futbolcuyu gözüne kestirdi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Beşiktaş, yerli golcüyü gözüne kestirdi.

Siyah-beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu için harekete geçti.

TRT Spor'da geçen habere göre, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu, siyah beyazlı ekibin gündemine geldi.

GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 1,5 sezon kiralık olarak forma giyen milli oyuncu 8 gol atarken 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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