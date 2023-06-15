Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah- Beyazlılar, 20 yaşındaki Yiğit Emre Çentik'i izlediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor.

Siyah Beyazlılar, dış transferde aktif rol oynasa da altyapıyı da bu yönde koordine etmek istiyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon Hollanda Süper Ligi Eredisive ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Yiğit Emre Çeltik'i izlediği öğrenildi.

2022-2023 sezonunda Polonya 2. Ligi ekiplerinden Podbeskidzie'de forma giyen Çeltik, bus ezon türm kulvarlarda 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

41 kez de Milli takım formasını terleten Yiğit Ali Çeltik, 20 yaşında. Çeltik, ayrıca orta saha ve kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
40 timsahı tek şartla satışa çıkardılar Dünya
40 timsahı tek şartla satışa çıkardılar
International Star Startup Ödülünün Sahibi Fedlan Kılıçaslan Oldu Güncel
International Star Startup Ödülünün Sahibi Fedlan Kılıçaslan Oldu
İmamoğlu'na 2. dava ertelendi Güncel
İmamoğlu'na 2. dava ertelendi
Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Teknoloji - Otomotiv
Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı
Evlatlık verildi cehennemi yaşadı. 34 yaşında özgürlüğü tattı Dünya
Evlatlık verildi cehennemi yaşadı. 34 yaşında özgürlüğü tattı
NATO Savunma Bakanları toplandı Dünya
NATO Savunma Bakanları toplandı