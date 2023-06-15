Beşiktaş'tan Yiğit Emre Çeltik'e yakın takip

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürüyor.

Siyah Beyazlılar, dış transferde aktif rol oynasa da altyapıyı da bu yönde koordine etmek istiyor.

Beşiktaş'ın geçen sezon Hollanda Süper Ligi Eredisive ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Yiğit Emre Çeltik'i izlediği öğrenildi.

2022-2023 sezonunda Polonya 2. Ligi ekiplerinden Podbeskidzie'de forma giyen Çeltik, bus ezon türm kulvarlarda 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

41 kez de Milli takım formasını terleten Yiğit Ali Çeltik, 20 yaşında. Çeltik, ayrıca orta saha ve kanat pozisyonlarında da oynayabiliyor.