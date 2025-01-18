Beşiktaş'tan Yıldırım'a sert tepki! "Haddini aşan ifadeler, terbiye sınırlarını zorlayan..."

Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş ile Samsunspor arasındaki maç beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına Beşiktaş sosyal medyası üzerinden tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ'TAN SERT AÇIKLAMA

Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı R. Yüksel Yıldırım, bugün bir televizyon kanalına verdiği röportajda Kulübümüz hakkında haddini aşan ifadeler kullanmıştır. İlk olarak belirtmek isteriz ki Reeder Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Dolayısıyla Reis için ne kulübüyle ne de kendisi ya da menajeriyle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.

Maç sonrasındaki basın toplantısında ilgili antrenör, kulüp başkanını yalanlayarak bu konuda en güzel cevabı vermiştir. Başka bir takımın taraftarı olmasıyla bilinen ve şu anki Reeder Samsunspor Kulübü Başkanı sıfatıyla bugün ağırladığımız R. Yüksel Yıldırım, takımının Tüpraş Stadyumu’nda kazandığı bir puanın verdiği coşkuyla haddini aşan, terbiye sınırlarını zorlayan ifadeler kullanmıştır. Robert Yüksel Yıldırım’ın kendi teknik direktörü tarafından yalanlanan açıklamalarının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın Thomas Reis'a teklif ilettiğini söyleyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bizim hocaya da dolayı bir teklif gelmiş Beşiktaş'tan. Öyle duyduk, menajeri üzerinden. Hocamız kabul etmediğini ve Samsun'da mutlu olduğunu söylemiş. Hoca, salak değil. Almanya'dan geliyor. Biliyor nasıl bir takıma geldiğini. Burada başkan var. Beşiktaş'ın ne olacağı belli değil. 4 ay sonra bir seçim daha var. Niye macera arasın? Burada bir proje var. Biz, ligin ilk 5'te aratırsak, hocamız seneye Avrupa'da bir takım çalıştırıyor olacak. Tahtamız açılacak. Erken imzalar atmayı düşünüyoruz şubatta tahta açıldıktan sonra. Menajerlerine sormuşlar. Direkt hocamıza değil, menajerine sorulmuş." ifadelerini kullandı.