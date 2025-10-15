Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliğinin ardından gözler yeniden kadro planlamasına çevrildi. Sergen Yalçın ara transfer döneminde birçok oyuncunun biletini kesmesi beklenirken ilk ayrılacak isim de netlik kazandı.

SERGEN YALÇIN YEDEK KULÜBESİNE ÇEKTİ

Sergen Yalçın göreve geldikten sonra sadece bir maçta (Göztepe'ye karşı) şans bulan ve yeterli performans gösterememesi nedeniyle yedek kulübesine çekilen Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın adı bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. 34 yaşındaki tecrübeli stoperin Brezilya'ya döneceği konuşulurken yıldız oyuncunun menajerinden de çarpıcı bir açıklama geldi.

PAULISTA'NIN MENAJERİ TRANSFER İDDİALARINA YANIT VERDİ

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Paulista'nın Corinthians'a transfer olacağı yönündeki iddialara ilişkin menajerinin açıklamalarına Youtube kanalında yaptığı bir yayında yer verdi.

"CORINTHIANS'TA OYNAMAYI HAYAL EDİYOR"

E Gool sitesinin haberine göre, Jorge Nicola yayınında iddialara yanıt olarak menajerin kendisine "Paulista Corinthians'ta oynamayı hayal ediyor. Bu onu motive edecek bir proje olurdu." dediğini ifade etti. Ancak sözlerine devam eden Nicola, Corinthians'ın şu ana dek herhangi bir transfer girişiminin olmadığını da ekledi.

Geçtiğimiz yaz Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olan Gabriel Paulista'nın siyah beyazlı kulüple sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.