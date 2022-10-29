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200. maçında Şenol Güneş'e hücum: Beşiktaş'ta bilet kalmadı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesi taraftarları heyecanlandırdı. Düne kadar ilgi gösterilmeyen Ümraniyespor maçının biletleri Güneş'in imza atmasıyla bir anda tükendi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:43
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Beşiktaş-Ümraniyespor maçı kapalı gişe

200. maçında Şenol Güneş'e hücum: Beşiktaş'ta bilet kalmadı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında, yarın HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yarınki karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak.

Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak.

4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

Beşiktaşlı taraftarlar Hatayspor yenilgisinden sonra Ümraniyespor maçının biletlerine ilgi göstermemişti.

Ancak dün Şenol Güneş'in imza atmasının ardından bir anda taraftarlar biletlere hücum etti. Kısa sürede bilet kalmadı. Vodafone Park'ın yarın tamamen dolması bekleniyor.

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