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Prof. Sarıçoban: Besin alerjileri gelecek nesilleri tehdit ediyor

Günümüzde her 17 çocuktan birinin besin alerjisiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, hastalığın genetik geçişle seyretmesi ve ömür boyu devam etmesi gibi faktörlerden dolayı gelecek nesiller açısından da önem taşıdığını açıkladı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 12:28
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 13:46
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Besin alerjileri gelecek nesilleri tehdit ediyor

Prof. Sarıçoban: Besin alerjileri gelecek nesilleri tehdit ediyor
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Besin alerji belirtilerinin çocukların yaşlarına göre farklılıklar gösterdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, bu belirtilerin farklı hastalıklarla da benzerlik taşıyabileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Sarıçoban, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“DOĞADAKİ TÜM BESİNLER ALERJİK OLABİLİR”

“Doğadaki tüm besinlerin besin alerjisi yapabilir. Yumurta ve süt küçük çocuklarda en sık karşılaştığımız alerjik besinlerdir. Çocuklar büyümeye başladıkça buğday, soya ve kabuklu yemişler ve yaş arttıkça da kabuklu deniz ürünleri ve balık alerjisi daha sık karşılaşılıyor.”

Alerjik reaksiyonda genellikle bir alerjik tetikleyicinin bulunduğunu bu nedenle farklı sorunlardan ayırt etmenin mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, “Örneğin yumurtaya alerjisi olan bir çocukta belirtiler yumurta yedikten sonra ortaya çıkar. Ayrıca, atopik dermatit, eklem yerleri, boyun ense gibi vücudun belli yerlerini tutar. Döküntünün şekli ve yeri itibariyle hekimler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir”

“ŞİKAYETLER ÇOCUĞUN YAŞINA GÖRE DEĞİŞİR”

Prof. Sarıçoban, alerjik reaksiyonların çocuklarda yaş gruplarına göre farklı semptomlar gösterdiğini belirterek şu bilgileri de verdi:
“Bebekliğin ilk dönemlerinde, mukuslu veya kanlı-mukuslu dışkılama, kusma, hazımsızlık ile giden bağırsak şikayetleri; ciltte kuruluk-kaşıntı-döküntü ile seyreden egzama, ciltten kabarık-kaşıntılı kırmızı ürtiker(kurdeşen) ile giden deri bulguları görülür. Daha büyük bebeklerle ve erken çocukluk döneminde ise ek olarak tekrar eden sık hastalanmalar, sık bronşit ve bronşiyolit geçirme, öksürük, hırıltılı solurum, tekrar eden kulak iltihapları, burun tıkanıklığı gibi solunum yolu şikayetleri hastaneye başvurulara neden olur. Daha büyük çocuklarda ise gözlerde kaşıntı, bulanıklık, yaşarma gibi alerjik göz nezlesi ve sık hapşırma, burun kaşıntısı, burun akıntısı gibi alerjik nezle belirtileri gözlenir.”

İHA

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