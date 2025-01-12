Beşinci kattan düşen genç kadın ağır yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde 23 yaşındaki Nurfidan A., evinin beşinci katındaki penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay, gece saat 22.00 sıralarında Göktürk Mahallesi İbrahim Kafesoğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

VATANDAŞIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan Nurfidan A.'yı görerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, genç kadın ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS, DÜŞÜŞÜN NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Nurfidan A.'nın evinin açık olan penceresinden beşinci kattan düştüğü belirlendi. Genç kadının hayati tehlikesi bulunduğu ve birkaç gündür psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.