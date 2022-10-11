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Beşinci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 14 yıl el konuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis uygulamasına girmemek için park ettiği araçta uyuma numarası yapan bir sürücünün, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan beşinci kez yakalanan sürücüye 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı, daha önce el konulan ehliyetinin teslim süresi ise 2036 yılına kadar uzatıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 06:13
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Beşinci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 14 yıl el konuldu

Beşinci kez alkollü yakalandı, ehliyetine 14 yıl el konuldu
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu.

Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken, bir otomobil sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak aracı, yolun kenarına park ettiğini fark etti.

POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN UYUMA NUMARASI YAPTI

Durumu fark eden ekipler, sürücünün otomobili bırakıp kaçma ihtimaline karşı hızla araca yöneldi. Polisler, otomobilin yanına geldiğinde sürücünün, aracın sağ ön yolcu koltuğunda uyuyor gibi davrandığını fark etti.

Araçtan indirilen Hüseyin Ş., otomobili kullanmadığını iddia ederek, polis ekiplerine uzun süre direndi. Sürücü, polisin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine aracı kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

BEŞİNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.’nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Hüseyin Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.’nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.

CEZAYI ALDIRIŞ ETMEDİ, ARAÇTAKİ TAKMA DİŞLERİNİ ALMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi.

Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. (AA)

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