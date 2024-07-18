Beşinci kol deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Beşinci kol deyimi ne anlama geliyor?

Beşinci kol deyimi ne anlama gelir? Beşinci kol deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Beşinci kol deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir ülkenin içinden, düşman güçlerin çıkarlarına hizmet eden ve bu şekilde ülkenin istikrarını zayıflatmaya yönelik faaliyetler yürüten gizli veya açık örgütleri ifade eder.

Bu tür gruplar, düşmanla iş birliği yaparak, sosyal, siyasi veya ekonomik yapıyı sarsmaya çalışır. Genellikle bu eylemler, ülkenin toplumsal dokusunu bozmak, güvenlik açığı yaratmak veya kamu düzenini tehdit etmek amacı taşır.

Beşinci kol, aslında savaş veya kriz zamanlarında daha belirgin hale gelen bir tehdit unsuru olarak görülür. Toplum içindeki bir ayrışmayı derinleştirerek, hedef ülkenin zayıflamasını sağlamak için çeşitli stratejiler geliştirir.

BEŞİNCİ KOL DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Beşinci kol yine işleri sarpa sardırdı; bu hainliği, hamleyi ömrünüz boyunca unutmayın."

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