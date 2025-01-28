Beşinci Strateji Açıklandı Ama Yargıda Durum Daha Kötüye Gidiyor

Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan 10. Yargı Paketinin ardından, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 5. Yargı Reformu Stratejik Belgesi açıklandı. Belgenin içeriği, gördüğüm kadarıyla pek de ilgi çekmedi. Ancak bu ilgisizliğinin nedeni de aslında oldukça açık.

10 yargı paketi, 5 strateji belgesi geride kaldı ve yargı hâlâ ne güçlü bir bağımsızlığa ne de adil yargılama yapmaya yaklaşabilmiş değil.

Hatta yargıyı daha adil, daha hızlı, daha etkili ve daha bağımsız yapacağı söylenen stratejilerin aksine uygulamada yargı, her geçen gün daha tartışmalı bir hal alıyor.

Dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalar ve hemen ardından açılan yeni soruşturmayla da bu tartışmalar pekişti.

Ü st üste: Hukuksuzluk, adaletsizlik, haksızlık…

İmamoğlu’nun bir bilirkişiye yönelik iddiaları ve CHP ile ilgili davalara aynı bilirkişinin atanması;

Yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı’na hakaretle suçlanan Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kim ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanması;

78 kişinin can verdiği, ihmaller zincirinin sebep olduğu bir yangında, bir kaç kişi tutuklanırken Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kimseye dokunulmaması;

Hatta oyunculuk sektöründe hedef gösteren bir menajere yapılan rekabet kurallarını ihlal ettiğine dair bir suçlamanın daha sonra Gezi Parkı olaylarıyla ilişkilendirilerek Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna dönüştürülmesi ve ilgili kişinin 13 yıl öncesindeki olaylar nedeniyle gözaltına alınması dahi…

Tüm bu yaşananlar akıllarda yargıyla ilgili pek çok soru oluşmasına neden oluyor.

Hedef adaleti sağlamak mı yoksa gerçek mücadele belli bir siyasi görüşle mi? Ya da daha kişisel hesaplaşmalar mı var yargı süreçlerinin ardında? Yürütme ve yargı nerede ayrılıyor, nerede ve kimlerle birleşiyor?

Reform paketi, strateji vs adı ne olursa olsun, yargının itibarını, bağımsızlığı ve tarafsızlığına olan inancı ve yargıya güveni, yürütme tarafından açıklanan belgeler kurtarabilir mi?

Haksızlıklar çok bariz

Üstelik, bu yaşanaların barizliği, göz göre göre oluşu ve ardında susturma, korkutma niyeti taşıdığı hissi uyandırması da oldukça endişe verici.

Gelinen noktada “adilmiş gibi”, “hukuka uygunmuş gibi” davranılmaya dahi çalışılmıyor.