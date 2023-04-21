Besinlerin kabuğu daha yararlı

Editör: Naim Arıoğlu

Bazı sebze ve meyveleri sadece kabuklarını yiyerek kansere yakalanma oranınızı aşağı seviyelere düşürebilirsiniz. Bazı kabuklar adeta kanser ilacı gibi. İşte o sebze ve meyveler:

Turunçgiller:

Portakal ve mandalina kabukları antioksidanlar açısından çok zengin.

Patates:

Kabuğundaki potasyum, demir ve çinko sağlık için bir altın anahtar.

Kivi:

Kabuğunda ve içinde bulunan bol antioksidan kansere karşı mücadele eder.

Ananas:

Kabuğunda bromelain enzimi bulunuyor.

Sarmısak:

Kabuğu, kalbi koruyan ve yaşlanmayı engelleyen antioksidanlar içeriyor.