Besinlerin kabuğu daha yararlı

Editör: Naim Arıoğlu
Bazı sebze ve meyveleri sadece kabuklarını yiyerek kansere yakalanma oranınızı aşağı seviyelere düşürebilirsiniz. Bazı kabuklar adeta kanser ilacı gibi. İşte o sebze ve meyveler:
Turunçgiller:
Portakal ve mandalina kabukları antioksidanlar açısından çok zengin.
Patates:
Kabuğundaki potasyum, demir ve çinko sağlık için bir altın anahtar.
Kivi:
Kabuğunda ve içinde bulunan bol antioksidan kansere karşı mücadele eder.
Ananas:
Kabuğunda bromelain enzimi bulunuyor.
Sarmısak:
Kabuğu, kalbi koruyan ve yaşlanmayı engelleyen antioksidanlar içeriyor.