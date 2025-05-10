Beslediği ayıya taktığı isim şoke etti

Kaynak: İHA
Beslediği ayıya taktığı isim şoke etti

Erzincan’ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası’nda sağlık personeli Serkan Kelle, Çemşit ismini verdiği bozayıyı beslediği anları eşine kayıt altına aldırdı. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Refahiye ilçesinde çalışan sağlık personeli Serkan Kelle eşi ile birlikte Dumanlı Yaylası’nda yaşayan Çemşit ismini verdiği bozayıyı besledi, o anları ise eşine kayıt altına aldırttı.

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Ürkek tavırları ile dikkat çeken bozayının görüntülerde "Çemşit gel" diyerek çağrıldığı ve bozaynın ise Kelle ailesinin yanına gittiği görüldü. Öte yandan çiftin "Millet kedi, köpek besler biz ayı besliyoruz" sözleri dikkat çekti.

Kelle’nin bozayıyla diyaloğu izleyenleri güldürürken birbirlerine yakın mesafede duran ikili zaman zaman yürekleri ağza getirdi.

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