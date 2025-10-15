1990 yılından bu yana 5-19 yaş arasındaki çocuklarda obezite oranının dört kat arttığı bilimsel araştırmalarla tespit edildi.

Uzmanlar, bu durumun gelecekte diyabet ve kalp hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) erken başlangıç riskini ciddi ölçüde artırdığını ifade etti.

SESSİZ PANDEMİ: ÇOCUKLUK OBEZİTESİ KÜRESEL SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR!

Çocukluk çağı obezitesi, son yıllarda küresel bir halk sağlığı krizine dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan bilimsel raporlar ve uzman analizleri, sorunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

WHO verilerine göre, 5-19 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerde obezite oranı, 1990'dan 2022'ye kadar olan süreçte dört kat artarak küresel çapta yüzde 2'den yüzde 8'e yükseldi. 2022'de, bu yaş grubunda 160 milyon çocuğun obeziteyle mücadele ettiği belirlendi. Beş yaş altı çocuklarda ise 2024 itibarıyla tahmini 35 milyon çocuğun aşırı kilolu olduğu saptandı.

"EN HIZLI ARTIŞ DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE"

Uzmanlar, eskiden sadece yüksek gelirli ülkelerin sorunu olarak görülen aşırı kilonun, artık düşük ve orta gelirli ülkelerde, özellikle kentleşmenin hızlandığı bölgelerde hızla yayıldığını belirtti.

UNICEF, 2025 yılı Eylül ayında sunduğu bir raporda, ilk kez okul çağındaki çocuklar ve ergenler arasında aşırı kilonun zayıflığı geride bıraktığını bildirdi.

WHO Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Avrupa Ofisi Direktörü Dr. Kremlin Wickramasinghe, son raporlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocukluk obezitesindeki mevcut eğilimleri tersine çevirmemize yardımcı olacak daha iyi politikalara acilen ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Dr. Wickramasinghe, COVID-19 pandemisinin de obezite artışında tehlikeli bir etken olarak görüldüğünü vurguladı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Obezite, çocukların sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikososyal sağlığını da olumsuz etkiledi.

İngiltere Hükümeti Halk Sağlığı uzmanlarından Dr. Yvonne Doyle, obezite ile yaşayan çocukların yetişkinlikte de obez kalma olasılığının yüksek olduğunu ve bu durumun diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara (BOH) daha genç yaşta yakalanma riskini artırdığını dile getirdi.

Amerikan Pediatri Akademisi'nden (AAP) Dr. Stephen R. Daniels ise yaptığı bir bilimsel değerlendirmede, obezitenin temel nedeninin tüketilen kalori ile harcanan kalori arasındaki enerji dengesizliği olduğunu belirtti.

Dr. Daniels, değişen küresel diyetlerin (yüksek yağlı ve şekerli, enerji yoğun gıdaların artan tüketimi) ve sedanter yaşam tarzının bu artışta kilit rol oynadığını kaydetti.

UNICEF'in raporu, ultra-işlenmiş ve fast food gıdaların, sağlıksız gıda ortamları aracılığıyla çocukların beslenme alışkanlıklarını belirlediği konusunda uyardı.

ÖNLEMLER ACİLİYET KAZANDI

Bilim insanları, bu küresel krizin önlenmesi için çok yönlü stratejilerin şart olduğunu ifade etti.

Önleyici tedbirler arasında, sağlıklı beslenme eğitiminin yaygınlaştırılması, fiziksel aktiviteyi teşvik eden ortamların sağlanması ve özellikle şekerli içecekler gibi yüksek enerjili gıdaların tüketimini azaltmaya yönelik politikaların uygulanması gerektiği vurgulandı.

WHO, bebeklerde ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmenin dahi ilerleyen yaşlarda aşırı kilolu veya obez olma riskini azalttığını bildirdi.