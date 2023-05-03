Beslenme düzeninin dişlerin sararmasındaki önemini uzmanı açıkladı

DHA’nın haberine göre; Dt. Fırat Toktamışoğlu, “Beslenme düzeni de dişlerin sararmasında önemli bir paya sahipken, sigara, çay, kahve, kola ve diğer renkli içeceklerin tüketilmesi dişlerin sararmasını hızlandırıyor. Beyaz dişlere kavuşmanın en ideal çözümü ise diş beyazlatma yöntemi oluyor” sözlerini kullandı.

Science Direct tarafından yayınlanan, İngiliz ve Hintli bilim insanlarının 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmasında diş renginin kişilerin yaşlı ya da genç görünmesinde büyük bir paya sahip olduğu aktarılıyor. Çalışma kapsamında katılımcıların dişleri koyulaştırılınca diğer kişiler tarafından yaşlı, beyazlatılınca ise genç olarak nitelendirildikleri kaydediliyor.

“EN İDEAL ÇÖZÜM DİŞ BEYAZLATMA YÖNTEMİ”

Diş sararması sorununun çözüm yollarını açıklayan Dt. Fırat Toktamışoğlu, “Bazı kişilerin dişlerinin doğuştan daha sarı renkte olduğu biliniyor. Bu durum, genetik yollarla aktarılan, dişlerin rengine doğrudan etki eden melatonin ve diğer pigmentlerin düzeyiyle ilgilidir. Beslenme düzeni de dişlerin sararmasında önemli bir paya sahipken, sigara, çay, kahve, kola ve diğer renkli içeceklerin tüketilmesi dişlerin sararmasını hızlandırıyor. Beyaz dişlere kavuşmanın en ideal çözümü ise diş beyazlatma yöntemi oluyor” sözlerini kullandı.

“SARARMIŞ DİŞLER ÖZGÜVENİN DÜŞMESİNE NEDEN OLUYOR”

Dt. Toktamışoğlu, diş beyazlatmaya dair şu bilgileri açıkladı:

“Diş beyazlatma işleminde diş yüzeyindeki lekeleri gideriliyor ve farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Diş hekimi özel beyazlatıcı jelleri dişlere uyguluyor. Ardından jeller özel olarak üretilmiş bir ışık veya lazerle aktive ediliyor. İşlemin süresi genellikle 1-2 saat ile sınırlı tutuluyor. Sonuçlarını ise hemen görmek mümkün. Bu yüzden son dönemde diş beyazlatma işlemine yoğun talep gösteriliyor. Çünkü diş sararması sadece fiziksel bir problem değil, aynı zamanda psikolojik etkileri de bulunuyor. İnsanların gerek sosyal gerekse iş hayatlarındaki özgüvenlerini düşürüyor.”

“DİŞ BEYAZLATMADAN ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMEK GEREKİYOR”

Diş beyazlatma işleminin uzman bir diş hekimi tarafından steril bir ortamda yapılması gerektiğini aktaran Dt. Fırat Toktamışoğlu, “Diş beyazlatma işlemi kolay bir işlem olarak kabul ediliyor. Ancak sonuçları hastaların dişlerinin sağlığına ve beyazlatma işleminin uygunluğuna göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin beyazlatma işlemi, çürük veya diş eti sorunları olan kişilere, kronik hastalığı olan bireylere önerilmeyebiliyor. Bu işlem öncesinde diş hekimine danışılması ve eğer varsa diğer rahatsızlıkların tespit edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.