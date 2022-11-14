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Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart

Beslenme ve diyetetik Uzmanı Dyt. Sena Çelik’ten dikkat çeken güçlü bağışıklık ve Akdeniz tipi beslenme geldi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 19:49
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Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart

Beslenme ve diyetetik Uzmanı açıkladı: Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenme şart
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DHA’nın haberine göre; Havaların soğumasıyla soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığı artmaktadır.

Beslenme ve diyetetik Uzmanı Dyt. Sena Çelik, “Bağışıklığımızı güçlendirici besin önerilerinde bulundu. Güçlü bağışıklık için Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Çelik, “güçlü antioksidan özellik gösteren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. C vitamini yüksek oranda bulunan besinler tüketilmelidir” dedi.

Bağışıklık sisteminin olumsuz etkileyen faktörleri sıralayan Çelik, “Bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı koruyan, vücuda giren yabancı maddelere karşı savaşan karmaşık ve çok katmanlı bir sistemdir. Bu sistem sürekli olarak aktiftir ve vücudun dengesinin korunmasını sağlar.

Doğuştan gelen bazı kronik hastalıklar, yetersiz ve dengesiz beslenme, stres, uyku düzeninin bozulması, yetersiz egzersiz ve oksijen alımı, sigara, alkol, sık antibiyotik kullanımı, yetersiz su tüketimi gibi durumlar bağışıklık sisteminin etkinliğinin azalmasına neden olarak bireyleri hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir” ifadelerini kullandı.

Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Çelik, “İçerdikleri A, C ve E vitaminleri sayesinde güçlü antioksidan özellik gösteren sebze ve meyve tüketimi arttırılmalıdır. C vitamini yüksek oranda bulunan besinler tüketilmelidir; Maydanoz, kivi ve kapya biber c vitamini bakımından en zengin besinlerdir. Haftada en az 2-3 kez balık tüketilmelidir. Protein zengini balık, hücrelerin yenilenmesinde büyük rol oynuyor. Haşlama, fırında ve buhar da gibi sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılmalıdır. Tereyağ, margarin, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlar yerine zeytinyağ tüketilmelidir. Kırmızı et tüketimi azaltılmalıdır. Günlük protein gereksinimi için beslenmede bitkisel protein kaynaklarına yer verilmelidir. Karbonhidrat ihtiyacı kompleks karbonhidratlardan karşılanmalıdır. Günlük ekmek tüketimi tam buğday, çavdar ve kepekli ekmek tercih edilmelidir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan baharatlar kullanılmalıdır. Salata ve yemeklerinizde; sumak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlar kullanılmasına özen gösterilmelidir. Soğuk havalarda ara öğünlerinizde antioksidan kapasitesi yüksek baharatları içeren altın sütü tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye destek olabilirsiniz” diye konuştu.

Dyt. Sena Çelik’in bağışıklık güçlendiren altın süt tarifi:

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tarçın

1 tutam karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı bal

1 bardak sütün içerisine zerdeçal, zencefil, tarçın ve karabiberi ekleyip ısıtalım. Kaynadıktan sona sütü ılıtalım ve balı ekleyip karıştıralım.

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