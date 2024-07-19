Beşlik simit gibi kurulmak deyimi ne anlama geliyor?

Beşlik simit gibi kurulmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Oturduğu yerde önemli bir kişiymiş gibi kasılarak, kendini gösterişli veya dikkat çekici bir şekilde konumlandırmak anlamına gelir.

Bu deyim, kişinin duruşu ve tavırlarıyla başkalarına önemli veya etkili bir izlenim verme çabası içinde olduğunu ifade eder.

Genellikle günlük hayatta, topluluk içinde veya belirli bir ortamda kendini daha fazla fark ettirmek isteyen kişiler için kullanılır. Birinin kendine güvenen, önemli bir figür gibi durduğu veya oturduğu durumları tanımlarken "beşlik simit gibi kurulmak" deyimi sıklıkla tercih edilir.

BEŞLİK SİMİT GİBİ KURULMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Düğün gecesi bir baktık, beşlik simit gibi kurulmuş insanları beğenmiyor..."