Besni 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

BESNİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN OLUNUR

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Ören Köyünde 1640 numaralı parselin Kuzeyinde Ve Güneyinde,1350 numaralı parselin Doğusunda, 1355 ve 1389 numaralı parsellerin Batısında bulunan iki parça şeklinde tarla vasfındaki taşınmazlar ile ilgili olarak Hayrullah KUTLU tarafından Besni 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/393 Esas sayılı dosyasında Tapusuz Taşınmaz Tescili davası açılmıştır. Dosyaya taraf olmak isteyenlerin veya itirazı olanların 3 ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilan olunur.

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