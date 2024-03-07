BESNİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR

Yayın Tarihi: 07 Mart 2024 / 00:01

DOSYA NO: 2023/1210 ESAS

"Adıyaman İli Besni İlçesi Meydan Mahallesi Cilt No:7 Hane No:415 nüfusuna kayıtlı, Cuma ve Elif'ten olma 01/07/1923 Besni doğumlu, 01/09/2018 tarihinde vefat eden Hadice Sağlık'ın mirasçılarının TMK'nın 594. maddesi uyarınca 1 yıl içerisinde mahkememize bizzat gelerek veya posta yoluyla mahkememiz dosyasına mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri gerektiği, ilandan sonuç alınamadığı takdirde devletin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan ve ihtar olunur."