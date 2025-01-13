Besni'de traktörden düşen genç hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Besni'de traktörden düşen genç hayatını kaybetti

Adıyaman'nın Besni Gölbaşı yol ayrımı yakınlarında,Akpınar köyü çıkışında meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman / Gülhan Kocadayı

Gölbaşı İlçesi Akpınar yakınlarında Deniz Akçanın idaresindeki 45 AAT 013 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Mustafa Akça'nın üzerinde bulunduğu metal parça kırıldı.

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Metalin kırılmasıyla beraber Mustafa Akça, ağabeyinin kullandığı traktörden karayoluna düştü.Durum üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi.Kısa sürede olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından yapılan kontrollerde Mustafa Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Mustafa Akça'nın cenazesi olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından
Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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