‘Annem’, ‘Bez Bebek’, ‘Arka Sokaklar’ gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşan Tuğba Melis Türk, Umre'ye gitti.Türk, ziyaretine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Best Model Şampiyonu Tuğba Melis Türk Umre'de duygusal anını paylaştı: Babaannesinin başörtüsünü takınca! - Resim : 1

Ünlü model paylaşımında, "Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin" dedi.

Başka bir paylaşımında ismiyle ilgili duygusal detayı ortaya koyan Türk, şu ifadeleri kullandı:

''Rahmetli babaannem adımı yıllar önce umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun.''

Tuğba Melis Türk'ün Umre ziyaretine sosyal medyada 'Allah senden razı olsun', 'Allah mübarek etsin inşallah', 'Rabbim ibadetini kabul eylesin' gibi sıcak yorumlar ve dualar yağdı.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, Türk oyuncu ve modeldir. 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde doğdu. Baba tarafı Azeri kökenli olan Türk, ailesiyle birlikte genç yaşta Türkiye'ye göç etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuş, Akademi Neo'da oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Türk, 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak büyük dikkat çekti.

Oyunculuğa 2004'te "Büyük Buluşma" dizisiyle adım atmış, "Annem", "Bez Bebek", "Arka Sokaklar", "Fazilet Hanım ve Kızları", "Leyla ile Mecnun", "7 Melek" gibi birçok popüler dizi ve "Cehennem 3D", "Kolpaçino" serisi gibi filmlerde rol aldı.

2020'de Survivor yarışmasına da katılmıştır.1.76 cm boyunda, yeşil gözlü ve kumral saçlı olan Türk, sosyal medyada aktif bir hayat sürmekte olup son dönemde Umre ziyaretiyle gündeme geldi.

Türk, evli değil ve çocuğu yok.

