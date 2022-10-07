﻿Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel 35. Yıl" konseri ile veda etti

Karlıbel'in İDOB'dan emekli olması dolayısı ile düzenlenen "İDOB'da 35. Yıl Konseri", Kadıköy Sürreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluştu.

Cemal Reşit Rey'in son öğrencilerinden biri olan Aydın Karlıbel, 1986 yılında göreve başladığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde; korepetitör, koro ve orkestra şefi, konser piyanisti olarak çalışmalar yaptı. Eserlerinde evrensel unsurlarla ile Türk estetiğinin özgün renklerini buluşturabilmeyi amaçlayan Karlıbel'in besteleri arasında; opera, senfoni, oratoryo, piyano ve keman konçertoları, oda müziği eserleri ve marşlar bulunmaktadır.

Sanatçıya özel düzenlenen "İDOB'da 35. Yıl Konseri" nde; Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Cemal Reşit Rey ve Aydın Karlıbel'e ait eserler; piyanoda Aydın Karlıbel ve Olena Şenol; solo olarak ise Çağrı Köktekin, Serkan Bodur, Ceren Şahin, Alper Göçeri, Bülent Külekçi ve Evren Ekşi tarafından seslendirildi

Gecenin sonunda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Vekili, Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından plaket sunulan Aydın Karlıbel, seyircilerden yoğun alkış aldı.