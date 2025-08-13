Bestemsu Özdemir evleniyor! İlk adımı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, yaptığı paylaşımıyla hayranlarına müjdeli haberi verdi.

Burak Deniz’in ardından yeni bir aşka yelken açan Bestemsu Özdemir, aradığı mutluluğu eski basketbolcu Ersin Görkem’de buldu.

Ünlü oyuncu Ersin Görkem ile yaşadığı anılarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Mutluluk pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam eden güzel oyuncu bu kez takipçilerine müjdeli haberi verdi.

d.jpg

EVLENİYOR

Aşkları doludizgin devam eden çiftten sevindiren haber geldi. İkili yakın zamanda evlenmeye hazırlanıyor. Özdemir'in sevgilisi Görkem'in romantik evlilik teklifine evet dediği öğrenildi.

gtg.jpg

YÜZÜĞÜNÜ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yüzüğünü paylaşarak sevenlerine güzel haberi resmen duyurdu.

hh.jpg

HAMİLE İDDİASI

Bir başka iddiaya göre Bestemsu Özdemir hamile ve bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu ileri sürüldü.

-003.webp

-004.webp

o-001.webp

op.webp

tgtg.jpg

9i9i.webp

