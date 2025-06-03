Bestemsu Özdemir’den yıllar sonra gelen itiraf şoke etti!





Genç ve başarılı oyuncu kariyerinin dönüm noktası Kara Para Aşk dizisindeki rolü ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmasının ardından özel hayatıyla da gündeme geldi.

Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Özdemir, yıllar önce yaşadığı bir ihaneti tüm açıklığıyla anlattı. Ayrı oldukları dönemde sevgilisiyle barışmak üzere sözleştiklerini belirten oyuncu, o gün yaşananları şu sözlerle aktardı, "Ayrıydık, sabah barışmaya gelecekti. 1 ay sonra ilk defa konuşmuştuk hatta o gün. 'Ben sabah eve gelmek istiyorum' dedi. Sabah üçte arkadaşım aradı, benimkini görmüş bir otelin önünde. 'Hadi ne işiniz var orada, bize gelin' dedi. Dedim ki 'Ben evdeyim.'"

‘’KENDİME ÖYLE BİR TRAVMA YAŞATAMAZDIM."

Bu telefonun ardından sevgilisinin gerçekten otelde olup olmadığını anlamak için harekete geçtiğini söyleyen Özdemir, yaşadığı yüzleşmeyi şöyle anlattı:

"Otele gittim, 'Burada yok' dediler. Ama orası benim ezberimde… İki sezon Kara Para Aşk çektim, her köşesini bilirim. Hemen otoparka indim, arabayı onun aracının yanına çektim. Sonra yukarı çıktım, resepsiyona 'Söyleyin insin' dedim. Yaklaşık yarım saat sonra indi. Ben de sadece 'Göreceğimi gördüm, çok teşekkür ederim' dedim. Tek başınaydı ama yukarı çıkmaya cesaretim yoktu. Kendime öyle bir travma yaşatamazdım."

