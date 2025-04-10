Beştepe görüşmesinden sonra ilk açıklama Sırrı Süreyya Önder'den geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM heyeti arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü. Heyette yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder, A Haber'e yaptığı açıklamada, 'Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" dedi.

13 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile Beştepe'de BİR görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde kabul etmişti. Beştepe'de yapılan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüldü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA: ÇOK DAHA UMUTLUYUZ

Görüşme sonrası ilk açıklama ise heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder'den geldi. Önder, A Haber'e yaptığı açıklamada, 'Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı meclise gelsin, silahları bıraktığını açıklasın çağrısı ile başlayan süreç devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda DEM heyeti ile teröristbaşı görüşmesinde, Bahçeli'nin istediği çağrı olmuştu. Ancak terör örgütünden şartlı bırakma cevabı gelmişti. Son olarak DEM heyetine, İmralı ziyareti çıkmamıştı. DEM heyeti, bugün sürece ilişkin Erdoğan ile görüştü.

Erdoğan DEM görüşmesi 1,5 saat sürdü!