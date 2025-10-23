MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlatmıştı. Bu süreçte terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve teröristlerin silahları yakmasıyla devam etti.

Erdoğan ise bu sürece ‘Terörsüz Türkiye’ diyerek 40 yıllık terör belasını bitirdiklerini açıklamıştı. Süreç son olarak TBMM’de "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile sürüyor.

İKİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Süreç içerisinde Erdoğan iki kez DEM heyeti ile görüşme gerçekleştirdi. İlk görüşme 10 Nisan’da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı’nda DEM Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Urfa Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

SÜREÇTE ÇATLAKLAR

Son olarak süreçte DEM Parti’nin 11. Yargı paketinde ‘umut hakkı’ ve ‘af’ yasasının olmamasında rahatsız olduğu biliniyor. DEM Parti tutuklu belediye başkanlarının ve Öcalan’ın serbest bırakılmasını istiyor. AKP ve MHP içinde ise ‘umut hakkı’ isteği eleştiriliyor. Bu noktada MHP’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG yönetimini eleştiren açıklamaları da süreçte çatlamalara sahne olmuştu.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Sürecin sert geçtiği bugünlerde DEM’in İmralı heyeti üçüncü kez Erdoğan’ı ziyaret edecek. Selahattin Demirtaş görüşmesi sonrası Heyette yer alan Pervin Buldan ve Mithat Sancar 28 Ekim’de Beştepe’de Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek.