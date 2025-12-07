İktidarın İmralı süreci adımları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, “Terörsüz Türkiye Yolunda Sabotaj Siyasetine Geçit Yok!” başlıklı pazar yazısında hem terör örgütü PKK’yı, hem de süreci provoke etmeye çalıştığını iddia ettiği kesimi hedef aldı.

Uçum, yazısında sürecin son düzlüğe girdiğini belirterek "Hiç kimse terör yoluyla ulaşamadığı ve asla ulaşamayacağı imkânsız hedeflere hukuk ve demokrasi yoluyla erişeceği vehmine kapılmasın. Milli devletin hiçbir esası tartışma konusu değildir" dedi.

Vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat açıklamasına yönelik yanlış anlamlandırmaların, demokratik süreçleri istismar eden çevreler tarafından kullanıldığını savunan Uçum, geçiş sürecinin en kritik aşamasında olunduğu belirterek sabotaj ihtimallerine karşı uyarılar sıralandı. Uçum "Sistematik fikri ve fiili sabotajların ortaya çıktığı bu aşamada, tüm sabotajcıların teşhir edilip etkisizleştirilmesi önceliklidir. Silahların gölgesinde demokratik talep olmaz. Geçiş sürecinde silah bırakma ve fesih sürecini tamamlamakla yükümlü kişiler, imkânsız taleplerle süreci bozanlara prim vermemeli" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, özellikle dış bağlantılı yapılara karşı devletin tüm ihtimallere hazırlıklı olduğunu söyledi.

Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son grup konuşmasına da yer veren Uçum, süreci sabote etmeye çalışanlar olduğunu öne sürerek “Türkiye’nin paslı prangadan kurtulmasını istemeyenler son ana kadar vazgeçmeyecek. Bunların tamamının farkındayız ve hepsine de hazırlıklıyız” değerlendirmesi yaptı.

'TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇER'

Uçum, TBMM çatısı altındaki geniş uzlaşı beklentisine vurgu yaparak, Türkiye'nin, tarihi bir fırsatı yakaladığını söyledi. "Bunu kişisel ajandalar, dar parti hesapları veya sorumluluktan kaçışla istismar edenler tarihe kara leke olarak geçer" ifadeleri dikkat çeken Uçum yazısının sonunda, “Bu kez başarmanın eşiğindeyiz” dedi. Uçum, doğru adımlar atıldığı takdirde Türkiye’nin terörsüz bir hayata geçişi birlikte başaracağını belirtti.