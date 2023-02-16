16 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?

Kuzey Amerika’da yetişen çok yıllık bir bitki olan Beth Root bitkisi özellikle kadınları ilgilendiriyor. İşte Beth Root bitkisinin yararları…

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 07:03
Takip Et

Beth Root Bitkisi nedir?

Beth Root Bitkisi nedir, ne işe yarar?
+
Aa
-

Beth Root veya Bethroot, Latince ismi ise Trillium erectum:

Bitki sabit yağlar, uçucu yağlar, saponinler, sapojeninler, nişasta, reçine ve tannik asit içeriyor. Zambakgiller ailesinin bir üyesi. Bir zamanlar “doğum kökü” olarak adlandırılmış. Bunun nedeni bitkinin Yerli Amerikalılar tarafından doğum sırasında yardımcı olmak için kullanılıyormuş.

Beth Root’un yararları arasında negatif enerjiden kurtulmaya yardımcı olması. En dikkat çeken yararı ise aşırı kanama, PMS düzenleme ve doğumdan önce ve sonra rahmi güçlendirmeye yardımcı olması…

Beth Root öncelikle ağır ve ağrılı adet dönemleriyle başa çıkmak için kullanılmış. Ayrıca iltihap önleyici, balgam söktürücü ve kanamalı hemoroid, ishal, varis ve morluklara çare olarak reçete edildiği de biliniyor.

Düzensiz adet dönemleri, adet ağrısı, aşırı vajinal akıntı gibi jinekolojik durumları tedavi etmek ve doğuma yardımcı olmak için kullanılmış.

BETHROOT NASIL KULLANILIR?


Kurutulmuş bitki kökleri tıbbi olarak en sık kullanılan kısımlardır. Ancak yapraklar ve hatta kokulu çiçekler de bitkisel ilaçlar hazırlamak için zaman zaman kullanılır. Genç filizler salatalarda taze olarak yenebilir ve bu bitkinin kökü tentür, şurup veya çay haline getirilebilir.

Dozlama, bireyin yaşına, kilosuna, sağlığına vb. bağlıdır, bu nedenle herhangi bir yan etkiyi önlemek için dozlama konusunda bir uzmana danışmak önemli.

YAN ETKİLERİ NELERDİR

Yanlış ya da aşırı dozda alındığında mide ve bağırsak şikayetlerine neden olur. Kusma yaygın bir şikayet. Ayrıca cilt tahrişine de yol açıyor.

Hamile kadınlarda düşüklere neden olabiliyor ve kalp problemlerini ağırlaştırabiliyor. Kesinlikle doktora danışılması gerekiyor…

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
3
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿İnsanlar enkaz altındayken spikerlerin makyajları tepki çekti. Çağla Şıkel'in de makyajı tepki aldı
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
4
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
5
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
6
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿50 milyar TL bağışlayan galericiyle ilgili gerçek ortaya çıktı
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
7
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremin 10. gününde başlatılan bağış kampanyasında kamu kuruluşları kamunun paralarını bağışlıyor
﻿Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi 
﻿Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi 
﻿Depremde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi 
﻿Evinin önünde silahla vuruldu
﻿Evinin önünde silahla vuruldu
﻿Evinin önünde silahla vuruldu
﻿Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
﻿Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
﻿Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
﻿FBI, Biden'ın dokümanları bağışladığı Delaware Üniversitesini aradı
﻿FBI, Biden'ın dokümanları bağışladığı Delaware Üniversitesini aradı
﻿FBI, Biden'ın dokümanları bağışladığı Delaware Üniversitesini aradı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.