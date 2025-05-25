Beton bariyere çarparak takla atan araç ters döndü: 3 yaralı var

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak takla attı. Ters duran araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Hereke mevkii Körfez geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.Ç'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan 34 UK 6183 plakalı hafif ticari araç, beton bariyerlere çarparak takla attı. Ters duran araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yarılıyı ilk müdahalenin ardından ambulansa aldı. Araçta sıkışan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Toplam 3 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise çaresizce eşyaların önünde oturarak bekledi.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde aksama meydana geldi. Aracın yoldan kaldırılması ile yol eski seyrine döndü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.