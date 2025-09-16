Beton bloka sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: AA
Beton bloka sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde beton blok arasında sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gözne Mahallesi'ndeki Erol Erdemir'e ait kedi yavrusu, yağmur suyu gideri borusundan geçip beton blok arasında sıkıştı.

Erdemir'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kedinin yerini tespit eden ekipler, darbeli matkap yardımıyla kırdıkları betonun arasındaki yavruyu çıkardı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kedisine kavuşan Erdemir, ekiplere teşekkür etti.

Kedinin kurtarılma anı, itfaiye ekibinin göğüs kamerasınca kaydedildi.

Son Haberler
Dünyaca ünlü aktör Robert Redford hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü aktör hayatını kaybetti
İYİ Parti il başkanları Ankara'da toplandı
İYİ Parti il başkanları Ankara'da toplandı
Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! Herkesi güldürdü
Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı! Herkesi güldürdü
Hacıosmanoğlu'ndan flaş Trabzon hareketi!
Hacıosmanoğlu'ndan flaş Trabzon hareketi!
İsrail'in soykırımı sürerken... Erdoğan’ı koltuğundan sıçratacak örneği Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdi
İsrail'in soykırımı sürerken... Erdoğan’ı koltuğundan sıçratacak örneği Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ verdi