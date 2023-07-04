Beton mikseri bariyerlere çarptı

Kaza, saat 11.30 civarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Kuyumcular Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa G. idaresindeki 34 BAB 177 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan mikser iki yolu birbirinden ayıran kanala girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Haramidere Ambarlı Limanı istikametine trafikte yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.