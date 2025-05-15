Beton mikseri dehşet saçtı! Meksika'daki kazada 21 kişi öldü

Kaynak: İHA

Meksika'da meydana gelen kazada beton mikseri, otobüs ve minibüsün birbirine girdi. Olay sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunda beton mikseri dehşet saçtı. Yerel medya, beton mikserinin başka bir aracı sollamaya çalıştığı sırada karşı şeride geçip önce otobüse, sonra minibüse çarpıp şarampole yuvarlanarak alev aldığını aktardı.

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Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

EN AZ 21 KİŞİ ÖLDÜ

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Samuel Aguilar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

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