Beton mikseri dehşeti: Yaşlı adam can verdi!

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak üzerinde seyir halinde olan 44 ACM 02 plakalı Mercedes marka beton mikseri yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Mehmet Karabulut'a (79) çarptı.

Feci kazada yaşlı adamın vücut bütünlüğü bozulurken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.