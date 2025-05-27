Beton mikseri kontrolden çıktı, park halindeki 8 aracı biçti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beton mikseri kontrolden çıktı, park halindeki 8 aracı biçti!

Erzurum'da bir inşaata beton taşıyan mikser aracının şoförü seyir halindeyken rahatsızlandı, kontrolden çıkan mikser park halindeki 8 aracı hurdaya çevirdi.

Erzurum'da bir inşaata beton taşıyan mikser aracının şoförü seyir halindeyken rahatsızlandı, kontrolden çıkan mikser park halindeki 8 aracı hurdaya çevirdi.

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Alınan bilgilere göre; Yakutiye ilçesi Abdurrahim Şerif Beygu Caddesi üzerinde inşaatı devam eden binaya beton taşıyan mikser bir anda kontrolden çıktı. Aracın kontrolünü kaybeden şoför S.K., yol kenarında park edilen 8 araca çarptı ve daha sonra kullandığı araç inşaatın temeline devrildi.

Demir yığınına dönen araçlarda yaralı olmaması herkesi sevindirdi. Çevredeki inşaatlarda çalışan işçi ve ustalara ait olan araçların bazıları adeta hurdaya döndü. Olay sonrası mikser şoförü S.K.'nın kendi imkanıyla araçtan çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye de hurdaya dönen araçlarda patlama ve yangın riskine karşı kontroller yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, araçlar olay yerinden çekicilerle kaldırıldı.

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