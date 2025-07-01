Beton mikseri korku dolu anlar yaşattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beton mikseri korku dolu anlar yaşattı

Nevşehir Gülşehir-Tuzköy yolunda beton mikseri şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, Gülşehir-Tuzköy yolu üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Beton mikserinde bulunan beton ise açılan delikten donmadan boşaltıldı. Beton mikseri daha sonra vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarampole devrilen beton mikseri korkuttu

Şarampole devrilen beton mikseri korkuttu

Şarampole devrilen beton mikseri korkuttu

Şarampole devrilen beton mikseri korkuttu

Şarampole devrilen beton mikseri korkuttu

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