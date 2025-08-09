Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi; 6 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, çevre yolu istikametinde ilerleyen beton mikseri, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde ilerleyen otomobilin üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar otomobilde sıkışanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen vinçlerin yardımıyla devrilen beton mikserinin kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.