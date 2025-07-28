Beton mikseri yolu kan gölüne çevirdi! 2 kişi can verdi

Kaynak: İHA
Beton mikseri yolu kan gölüne çevirdi! 2 kişi can verdi

Hatay'da beton mikserinin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Müze kavşağında yaşandı. Imer Group firmasına ait 31 A SD 487 plakalı beton mikseri, 31 AGE 862 plakalı motosikletle çarpıştı.

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Kazada motosiklet sürücüsü Ali Uçman ağır yaralanırken, arkasında oturan Mustafa Arzu (30) hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Arzu'nun cenazesi ise morga götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Uçman da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Beton mikseri sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme

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