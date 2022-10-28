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Beton mikserin altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri boş araziye uçtu, mikserin altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 20:11
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Beton mikserin altında kalan sürücü ağır yaralandı

Beton mikserin altında kalan sürücü ağır yaralandı
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İHA - Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Şehit Mehmet Selim Kiraz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 FE 677 plakalı beton mikseri sürücüsü Serhat B., virajı almayarak boş araziye uçtu. Sürücü, devrilen beton mikserin altında kaldı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansa alınan Serhat B. hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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