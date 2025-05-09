Beton mikserine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beton mikserine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli’nde motosikletle beton mikseri çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Saniye Yılmaz, hayatını kaybetti.

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Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Saniye Yılmaz idaresindeki 09 AIR 738 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Saniye Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü A.Ç. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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