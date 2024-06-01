Beton mikserinin çarptığı bisikletli öldü

Kaynak: DHA
Beton mikserinin çarptığı bisikletli öldü

Van'da beton mikserinin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra 14.00 civarında İpekyolu ilçesinde, eski Emniyet Kavşağı yakınlarındaki İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz bir kişi, bisikletiyle caddeyi geçmeye çalışırken, hızla seyreden bir beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede, bisiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.

Kaza ile ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı ve devam etti.

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