Beton mikserinin freni boşaldı

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Beton mikserinin freni boşaldı

Ordu'da beton mikserinin dedeli mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı.

Ali Yazan /Ordu

Ordu’da kontrolden çıkan beton mikseri önce bir minibüse çarptı sonra şarampole yuvarlandı. Kazada mikser sürücüsü ağır yaralandı.

Ordu Ulubey Yolu Dedeli mevkiinde meydana gelen kazada faciadan dönüldü. Ulubey’den Altınordu istikametine gelmekte olan T.A. idaresindeki beton mikserinin Dedeli mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı.

Ordu da Beton Mikseri Kontrolden Çıktı; Sürücü Ağır Yaralandı

Kontrolden çıkan beton mikseri minibüse çarptıktan sonra yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Beton mikserinin çarptığı minibüs kazayı ucuz atlattı. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Beton mikserinin sürücüsü T.A. kazada ağır yaralandı. T.A. bölgeye gelen sağlık ekiplerince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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