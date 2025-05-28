Beton pompasının haznesine sıkışan operatör öldü

Kaynak: DHA
Beton pompasının haznesine sıkışan operatör öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde beton pompasının haznesine sıkışan operatör Tacettin Yılık (42) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki bir bina inşaatında meydana geldi. Operatör Tacettin Yılık, beton dökümü sırasında tıkanan beton pompası aracına müdahale etmek istedi. Bu sırada Yıllık, dengesini kaybederek betonu pompaya iten çarkların bulunduğu hazneye sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yılık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Beton pompasının haznesine sıkışan operatör öldü

Beton pompasının haznesine sıkışan operatör öldü

Son Haberler
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (28.05.2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (28.05.2025)
Avrupa’dan rekor dolar tahmini geldi! Daha önce hiç konuşulmayan rakamlar gündemde
Avrupa’dan rekor dolar tahmini geldi! Daha önce hiç konuşulmayan rakamlar gündemde
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a olay yaratacak sözler: "Onları ben tanıştırdım"
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a olay yaratacak sözler: "Onları ben tanıştırdım"
Beton pompasının haznesine sıkışan operatör öldü
Beton pompasının haznesine sıkışan operatör öldü
Almanya'da göç düzenlemesini içeren yasa tasarısına onay
Almanya'da göç düzenlemesini içeren yasa tasarısına onay