Betonu döke döke ilerledi. Akıllara durgunluk veren olay

Beton mikseri şoförünün dikkatsizliği, İstanbul Büyükçekmece’de sürücüleri çileden çıkardı. Hadımköy Yolu Caddesi’nde seyir halinde ilerleyen bir beton mikserinin şoförü, kapağı açık olan mikserin içindeki betonu yola dökerek ilerledi.

Şoför, bir süre daha betonu dökerek ilerlerken, durumu fark eden diğer sürücüler şaşkınlıkla olayı izledi.

Duruma tepki gösteren bir sürücü, olayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, mikserden yola dökülen betonun uzun bir iz oluşturduğu ve trafikte tehlike yarattığı fark ediliyor.