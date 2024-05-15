Betonu döke döke ilerledi. Akıllara durgunluk veren olay

Kaynak: DHA
Betonu döke döke ilerledi. Akıllara durgunluk veren olay
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyir halinde ilerleyen bir beton mikserinin şoförü, aracın mikserinden yola beton dökerek ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay vatandaşların tepkisini çekti.

Beton mikseri şoförünün dikkatsizliği, İstanbul Büyükçekmece’de sürücüleri çileden çıkardı. Hadımköy Yolu Caddesi’nde seyir halinde ilerleyen bir beton mikserinin şoförü, kapağı açık olan mikserin içindeki betonu yola dökerek ilerledi.

Şoför, bir süre daha betonu dökerek ilerlerken, durumu fark eden diğer sürücüler şaşkınlıkla olayı izledi.

Duruma tepki gösteren bir sürücü, olayı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntülerde, mikserden yola dökülen betonun uzun bir iz oluşturduğu ve trafikte tehlike yarattığı fark ediliyor.

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