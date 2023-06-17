Betül adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Betül isminin anlamını araştırıyor. Peki, Betül ne demek? Betül isminin anlamı nedir?
BETÜL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Betül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Namuslu, temiz kadın.
- Allah'ın emri.
- Hazreti Meryem'in ve Hazreti Fatma'nın lakapları.
- Ana ağaçtan ayrılıp, ayrı kök salan fidan.
BETÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Betül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Betül ismini koymak caizdir.