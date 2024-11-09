BEÜ’de akademik yılı açılış töreni yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) merkezi konferans salonunda 2024-2025 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, üniversitenin tanıtım filminin gösterimi ile devam eden program konser ile devam etti. Törende açılış konuşmasını yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin bu yıl 6 fakülte 9 meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve sayısı 15 bini geçen öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.

Elmastaş, konuşmasının devamında ise şunları söyledi. "Açılış programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran YÖK yürütme kurulu üyemiz Prof. Dr. Hüseyin Karaman hocamıza teşekkür ediyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi 29 Mayıs 2007 yılında kuruldu. Her ile bir üniversite projesi kapsamında kurulan üniversitelerden biriyiz. Kuruluşunda 2 fakülte bir enstitü ve bir yüksekokul ile eğitim öğretimine devam eden üniversitemiz bu yıl 6 fakülte 9 meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve sayısı 15 bini geçen öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2021 yılı şubat ayında ve açıldığı günden bu yana üniversitemizin alt ve üst yapı eksikliklerini hızla tamamlamak için düzenlemek içi büyük bir çaba sarf ettik. Kampüsümüzün çevre düzenlemesi yemekhane binası ve diğer fiziki binaların düzenlenmesi gibi önemli çalışmaları kısa süre içerisinde hayata geçiren modern bir eğitim ve yaşam alanı oluşturduk. Bu iyileştirmelerle hem öğrencilerimizin hem de akademik ve idari personelimizin daha verimli ve keyifli bir ortamda çalışmalarını sağlamayı hedefledik. Üniversitemiz bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması programı kapsamında önemli bir adım atarak turizm alanında ihtisas üniversitesi oldu. Bu misyon doğrultusunda bölgenin kültürel doğal zenginliklerini ön plana çıkaracak çalışmalar yaparak hem turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hem de Bitlis'in turizm potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz."

Açılışta konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, üniversitelerin bulunduğu şehre evrenselliği getiren farklı bir atmosfer yaşatan ve şehri her alanda yükselten kıymetli kuruluşlardan biri olduğunu ve Eren Üniversite'sinin de Bitlis'e birçok katkısı olduğunu söyledi.

Yeni akademik yılın hem üniversiteye hem de Bitlis'e hayırlı olmasını dileyen, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, "Kadim şehir Bitlis'e Eren Üniversitemizin ve Eren ailemizin katkıları büyük. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu yıl inşallah Eren üniversitesi şehrimize ekonomik olarak hem sosyal olarak daha büyük katkılar sunacağını umuyorum" dedi.

Programa Vali Ahmet Karakaya, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Rektör Necmettin Elmastaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Prof. Dr. Ayşe Dilek Özhan Kireçci, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, kurum müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.