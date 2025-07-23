BEUN’da ritim bozuklukları için yeni tedavi yöntemi uygulanmaya başlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda; ritim bozukluğu yaşayan hastalar için yakma (ablasyon) ve dondurma (kriyoablasyon) işlemleri uygulanmaya başlandı.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlke Erbay, bölgede önemli bir eksikliği giderdiklerini belirterek, "Ritim bozukluğu olan hastalarda yakma ve dondurma işlemlerini kapsayan bir yöntemdir. Bunun daha öncesinde bölgemizde kısa bir süre içerisinde de gerçekleştirilmiş olup şu anda tekrardan devamlılığını sağlayacağız" dedi.

6 AYLIK EĞİTİM SONRASI UYGULAMAYA BAŞLANDI

Dr. Öğr. Üyesi İlke Erbay, tedavi yönteminin Zonguldak'a kazandırılmasında önemli bir eğitim süreci geçirdiğini ifade ederek, "Kurumumuz tarafından 6 ay boyunca Türkiye'nin önemli aritmi merkezlerinden biri olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniği'nde eğitim aldım ve bunun sonrasında bir sertifika aldım. Orada görmüş olduğum eğitim sonrasında bölgemize bu hizmeti getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

ARİTMİ TEDAVİSİNDE SEVKLER AZALACAK

Erbay, bölgede birçok aritmi hastasının İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük merkezlere sevk edildiğini belirterek, "Bu ritim bozukluğu hastalarımızda özellikle ölümcül ritim bozukluğu olan ya da hayat kalitesini düşüren ritim bozukluğu olan hastalarımızda yakma işlemleri ve dondurma işlemlerini kurumumuzda ve bölgemize hizmeti sunmaya başladık. Zaten vakalarımıza hızlı bir şekilde başladık" ifadelerini kullandı.

"BÖLGE İÇİN BÜYÜK KAZANIM"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Batı Karadeniz için önemli bir aritmi merkezi olacağını vurgulayan Erbay, "Bölge içerisinde çok fazla vakamız var ve bu vakalarımız genellikle büyük merkezlere başvurmak zorunda kalıyorlardı. Artık Batı Karadeniz de aritmi üslerinden bir tanesi olmaya başlayacak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak. Bunu duyurmanın vermiş olduğu gururu yaşıyoruz" dedi.

"HASTALARIMIZA SAĞLIKLARINI KAVUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ"

Hastaların tedaviye gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Erbay, "Hastalarımız bunu öğrendikten sonra özellikle ve bize başvuran, aritmi açısından başvuran hastalarımızın sayısında ciddi bir artış oldu. Özellikle almış olduğumuz vakalardan sonrasında haftanın belli günlerinde biz bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bölge içerisinde zaten çok fazla aritmi hastası olduğu için bu hastalarımıza da sağlıklarını kavuşturmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.