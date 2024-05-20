Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL

''Orcik ve pestilimiz vardı onlara çok fazla sahip çıkamadık" diyen Gündoğdu, "Bunun üzerine ustamız ile oturarak bir istişare yaptık. Vişneli dondurmamızdan yola çıkarak vişneli badem şekeri yapmaya karar verdik. Yaptık ve güzel bir şekilde tuttuğunu gördük. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ve şehirlerarasından gelen müşterilerimizi yoğun bir talep gösterdi. Güzel bir şekilde üretime devam ediyoruz.

Türkiye’de sadece Elazığ’da var. Bu ürünü kendimiz geliştirdik. Ürünümüz tamamen doğaldır. Vişne şurubundan yapılıyor. Vişne zamanında topladığımız vişneleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek vişneli badem şekerinin yaz-kış üretimini yapıyoruz. Normal olarak yaptığımız badem şekerinin fiyatıyla aynı. Vişneli badem şekerinin kilogram fiyatı 250 liradır.

Biz orciğe sahip çıkamadık. Gümüşhane ve Gaziantep aynı ürünü yapıyor fakat sahip çıktı. Biz de burada bir ürün yaptık. Vişne de bizim badem de bizim. Bundan dolayı ilimizin siyasilerinden bu ürüne sahip çıkmalarını rica ediyorum. Bizim amacımız, ürettiğimiz vişneli badem şekerini başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmaktır” diye konuştu.