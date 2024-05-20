Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL

Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL
Kaynak: İHA
Elazığ’da beyaz altın olarak bilinen badem ile vişnenin karışıtırılmasıyla üretilen vişneli badem şekeri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, kilosu 250 TL'den alıcı buluyor.
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Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL 1

Elazığ’da badem şekeri ustası ve işvereni ortaklaşa vişneli badem şekeri üretti.

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Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL 2

Elazığ’da yöresel ürünler satan bir işletmede çalışan badem şekeri ustası Coşkun Ceylan ve işletme sahibi İmam Gündoğdu, vişneli dondurmadan esinlendi. Bu sayede vişneli badem şekeri üretmeye karar verdiler.

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Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL 3

Vişne ile kentte beyaz altın olarak bilinen badem şekerini karıştıran ustalar, eşsiz bir damak zevki ile karşılaştı.

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Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL 4

Vatandaşlara ilk etapta ikram edilen vişneli badem şekeri, daha sonra beğeni kazanınca patent başvurusunda bulunuldu.

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Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL 5

Patenti Elazığ’da olan ve Türkiye’de sadece burada üretilen vişneli badem şekeri, yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

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Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL 6

İşletme sahibi İmam Gündoğdu, patenti kendilerinde olan vişneli badem şekerini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

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Beyaz altın olarak biliniyor vişneyle karıştırılıyor! Büyük ilgi gören yiyeceğin kilosu 250 TL 7

''Orcik ve pestilimiz vardı onlara çok fazla sahip çıkamadık" diyen Gündoğdu, "Bunun üzerine ustamız ile oturarak bir istişare yaptık. Vişneli dondurmamızdan yola çıkarak vişneli badem şekeri yapmaya karar verdik. Yaptık ve güzel bir şekilde tuttuğunu gördük. Yurt dışından gelen müşterilerimiz ve şehirlerarasından gelen müşterilerimizi yoğun bir talep gösterdi. Güzel bir şekilde üretime devam ediyoruz.

Türkiye’de sadece Elazığ’da var. Bu ürünü kendimiz geliştirdik. Ürünümüz tamamen doğaldır. Vişne şurubundan yapılıyor. Vişne zamanında topladığımız vişneleri soğuk hava depolarında muhafaza ederek vişneli badem şekerinin yaz-kış üretimini yapıyoruz. Normal olarak yaptığımız badem şekerinin fiyatıyla aynı. Vişneli badem şekerinin kilogram fiyatı 250 liradır.

Biz orciğe sahip çıkamadık. Gümüşhane ve Gaziantep aynı ürünü yapıyor fakat sahip çıktı. Biz de burada bir ürün yaptık. Vişne de bizim badem de bizim. Bundan dolayı ilimizin siyasilerinden bu ürüne sahip çıkmalarını rica ediyorum. Bizim amacımız, ürettiğimiz vişneli badem şekerini başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtmaktır” diye konuştu.

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