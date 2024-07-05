Beyaz bir cisim parçalanarak İstanbul'un ortasına düştü. Şehrin birçok noktasından görüldü

İstanbul semalarında bu akşam 20.30 sıralarında beyaz bir cismin parçalanarak düştüğü görüldü. Panikle telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kameraya kaydetti.

Şehrin birçok noktasından görülen ve sosyal medyada yankı uyandıran beyaz cismin çevre illerden de görüldüğü öğrenildi.

Vatandaşları hayrete düşüren ve büyük yankı uyandıran beyaz cismin göktaşı olduğu düşünülüyor.



İstanbul'da, megakentin birçok noktasından görülen ve cep telefonu kameralarıyla kaydedilen göktaşı hareketi vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Saat 20.30 civarında İstanbul semalarında beliren ve sebebi henüz bilinmeyen ışık hüzmesi, yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a meteor mu düştü? Gökyüzünde görülen bu ışık hüzmesi nedir? Meteorların doğası nedir ve neden düşerler?

METEOR NEDİR? NEDEN DÜŞERLER?

Meteorlar, uzaydan Dünya'ya giren ve atmosferimizin içinde yanarak ışık saçan gök cisimleridir. Genellikle "yıldız kayması" olarak bilinen bu olaylar, gökyüzünde parlak bir iz bırakarak görülebilirler. Meteorlar genellikle kaya ve metal içeren uzay cisimleridir ve Dünya'nın atmosferine girdiklerinde sürtünme nedeniyle ısınarak yanarlar.

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İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi de muhtemelen bir meteorun atmosfere girişinin sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu tür olaylar, gökyüzü gözlemcileri ve uzay meraklıları arasında heyecanla karşılanır ve genellikle kısa süreli bir görüntü şöleni sunarlar.

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Meteorların düşmesi sırasında genellikle küçük parçalar halinde Dünya'ya ulaşabilirler, ancak çoğu zaman büyük zarar vermeden atmosferimizin içinde tamamen yanarak yok olurlar. Bu tür doğa olayları, gökyüzü gözlemcileri için her zaman ilginç bir konu oluşturur ve bilimsel araştırmalar için önemli veri sağlar.