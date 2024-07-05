Beyaz bir cisim parçalanarak İstanbul'un ortasına düştü. Şehrin birçok noktasından görüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz bir cisim parçalanarak İstanbul'un ortasına düştü. Şehrin birçok noktasından görüldü

İstanbul'a parçalanarak düşen beyaz bir cisim görüntülendi. O görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul semalarında bu akşam 20.30 sıralarında beyaz bir cismin parçalanarak düştüğü görüldü. Panikle telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kameraya kaydetti.

Şehrin birçok noktasından görülen ve sosyal medyada yankı uyandıran beyaz cismin çevre illerden de görüldüğü öğrenildi.

452048cf-ed85-47f7-9e78-7341d95b45f2.jpeg

Vatandaşları hayrete düşüren ve büyük yankı uyandıran beyaz cismin göktaşı olduğu düşünülüyor.

q.png
İstanbul'da, megakentin birçok noktasından görülen ve cep telefonu kameralarıyla kaydedilen göktaşı hareketi vatandaşlar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

q1.png

Saat 20.30 civarında İstanbul semalarında beliren ve sebebi henüz bilinmeyen ışık hüzmesi, yurttaşlar arasında merak konusu oldu. Peki, İstanbul'a meteor mu düştü? Gökyüzünde görülen bu ışık hüzmesi nedir? Meteorların doğası nedir ve neden düşerler?

q3.png

METEOR NEDİR? NEDEN DÜŞERLER?

Meteorlar, uzaydan Dünya'ya giren ve atmosferimizin içinde yanarak ışık saçan gök cisimleridir. Genellikle "yıldız kayması" olarak bilinen bu olaylar, gökyüzünde parlak bir iz bırakarak görülebilirler. Meteorlar genellikle kaya ve metal içeren uzay cisimleridir ve Dünya'nın atmosferine girdiklerinde sürtünme nedeniyle ısınarak yanarlar.

q4.png​​​​​​​

İstanbul semalarında görülen ışık hüzmesi de muhtemelen bir meteorun atmosfere girişinin sonucu olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu tür olaylar, gökyüzü gözlemcileri ve uzay meraklıları arasında heyecanla karşılanır ve genellikle kısa süreli bir görüntü şöleni sunarlar.

q5.png​​​​​​​

Meteorların düşmesi sırasında genellikle küçük parçalar halinde Dünya'ya ulaşabilirler, ancak çoğu zaman büyük zarar vermeden atmosferimizin içinde tamamen yanarak yok olurlar. Bu tür doğa olayları, gökyüzü gözlemcileri için her zaman ilginç bir konu oluşturur ve bilimsel araştırmalar için önemli veri sağlar.

İlgili Haberler
Ödemeler bugün hesaplara yatıyor! Bakan açıkladı
Bu emeklilerin hesabına fazladan 1.500 TL yatacak. Resmen onaylandı
Ev sahipleri dikkat. Bu tarihi geçiren büyük ceza ödeyecek
Uzmanı tüyoyu verdi. Rekor kazandıracak
Miras paylaşımında eksik pay alan kardeşler artık böyle yapacak. A'dan Z'ye yenilendi
Son Haberler
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk Ekonomi
İkinci el piyasasında 30 yıl sonra bir ilk
Hitler Selamı Davası yine görülemedi Dünya
Hitler Selamı Davası yine görülemedi
Suriyeliler için Yeni Anayasa! Yazarlar
Suriyeliler için Yeni Anayasa!
Kul hakkı yiyenler Yazarlar
Kul hakkı yiyenler
Şu’culuk ile muhasebe Yazarlar
Şu’culuk ile muhasebe
Emeklilerden çalınıyor müteahhitlere ödeniyor Yazarlar
Emeklilerden çalınıyor müteahhitlere ödeniyor
Oktay Kaynarca’nın ‘Alan’ başarısı Yazarlar
Oktay Kaynarca’nın ‘Alan’ başarısı